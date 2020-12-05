У Києві понад 1500 випадків коронавірусу за добу: Кличко озвучив детальну статистику

У Києві станом на ранок 5 грудня зафіксували 78 291 випадок коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 1541 жителя столиці.

Як повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, за добу сталося 15 летальних випадків. Всього від COVID-19 у місті померли 1410 осіб.

Захворіли:

874 жінки віком від 19 до 100 років;

566 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

44 дівчинки від 7 до 17 років та 57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 57 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів, інші – на самоізоляції.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 283, у Дарницькому — 253 та в Деснянському – 239 випадків.

Одужали в Києві за добу 523 людини. Усього коронавірус подолали 25 108 мешканців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 5 грудня в Україні офіційно підтверджено 801 716 випадків зараження коронавірусом (COVID-19), з них 13 825 – виявлені за минулу добу. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.