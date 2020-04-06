В Олександрівській лікарні Києва помер 30-річний чоловік з коронавірусом, за життя якого лікарі боролися протягом декількох тижнів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Протягом усього лікування він перебував у важкому стані, повідомила на своїй сторінці в Facebook головлікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

instagram.com/coach_viushina

"До жалю, ми втратили пацієнта. За його життя ми боролися останні кілька тижнів. Протягом усього лікування пацієнт був важким, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ (штучна вентиляція легенів) і ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація – метод насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності)", – написала головлікар.

Антоненко від себе і лікарів лікарні висловила співчуття рідним і знайомим померлого.

Зазначається, що померлим є 30-річний чоловік Кирило. Його дружина Валерія Вьюшіна в Instagram уточнила, що похорони відбудуться 7 квітня.

"Я не розумію, це можна якось пережити? Я не хочу нічого і нікого. Завтра похорон. Будь ласка, не дзвоніть мені", – написала дівчина.

У свою чергу Антоненко уточнила, що ще один пацієнт на ЕКМО знаходиться у важкому і нестабільному стані.

facebook.com/doc.antonenko

Станом на 6 квітня, в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні перебувають 65 пацієнтів. У 43 підтверджено діагноз коронавірус, 20 – підозрою, 4 – в реанімації, 1 на ЕКМО.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в березні п оявілось відео про те, як в одній з інфекційних лікарень Києва лікарі рятують пацієнта, у якого є підозра на коронавірус. Чоловік був у критичному стані. Як з'ясувалося, мова йшла якраз про Кирила.

Нагадаємо, що в Києві станом на 12:00 6 квітня кількість підтверджених випадків коронавируса досягло 267 осіб, 12 вилікувалися, четверо – померли.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram