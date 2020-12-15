У Києві поліція зачистила намети на Майдані: сталися сутички. Фото та відео

На Майдані Незалежності у Києві 15 грудня поновилися сутички з правоохоронцями, коли вони зачистили площу від наметів, встановлених підприємцями без узгодження.

У відповідь протестувальники почали кидати в поліцейських палиці, петарди і зривати каски, а ті застосували сльозогінний газ, повідомляє "Громадське" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як уточнює "Страна", учасники мітингу залишилися на Майдані Незалежності і потім знову встановили три намети.

Правоохоронці в це час перебували на площі і повністю оточили підприємців.

Пізніше учасники акції почали прибирати намети, а організатори вирішили провести нараду, щоб визначитися зі своїми подальшими діями.

Правоохоронці почали розганяти учасників протесту ФОПів — активісти намагались встановити намети. У бік поліції полетіли петарди pic.twitter.com/7dD4GYdTxR — hromadske (@HromadskeUA) December 15, 2020

(Відео – Telegram "Страны")

Нагадаємо, що 15 грудня в Києві проходить акція протесту "SaveФОП", яке очолює Сергій Доротич. За протестами може стояти власник мережі "Епіцентр" Олександр Герега. На початку грудня демонстранти кілька днів влаштовувала мітинги під будівлею Верховної Ради з вимогою не вводити облік оборотів через касові апарати і програмні РРО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники протесту намагалися встановити намети на Майдані Незалежності ще вдень. Тоді також сталися зіткнення з поліцією, внаслідок яких постраждало троє людей. За даними МВС, одного поліцейського вдарили по голові, ще 40 отримали хімічні опіки очей.

Учасники акції висували ультиматум президенту Володимиру Зеленському з вимогою повернути намети і дозволити встановити тут містечко мітингувальників. Лідер "SaveФОП" Доротич заявив, що демонстранти залишаться на Майдані на ніч.