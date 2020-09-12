У Києві поліція влаштувала нічну погоню за викрадачем дівчини. Фото

У Києві поліцейські влаштували погоню за водієм автомобіля Audi, підозрюваним у викраденні дівчини.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, 11 вересня близько 23:00 по місту Києву було введено оперативний план-перехоплення з розшуку та затримання Audi (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Такі міри вводилися через те, що буцімто водій цього авто викрав дівчину неподалік із станцією метро Дарниця", – йдеться в повідомленні.

Завдяки камерам "Безпечне місто" правоохоронці відслідкували рух підозрюваного, який постійно змінював напрямки – спочатку помчав у бік Глевахи, а вже через деякий час повернувся назад та був помічений на Кільцевій дорозі.

"Не гаячи часу, патрульні розшукали автівку, але водій не хотів зупинятися на сигнали копів. Почалася погоня, яка тривала декілька хвилин. Автівку втікача заблокували так, що вже не було куди втікати", – зазначає видання.

На місці працювали правоохоронці, встановлюються всі обставини цієї події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на автозаправній станції в Борисполі Київської області викрали чотирирічну Єлизавету Колісниченко. Через кілька годин дитину вдалося знайти, а викрадача затримати.

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