У Києві покращилася статистика щодо коронавірусу: Кличко навів свіжі дані

Станом на ранок 7 червня коронавірус в Києві підтвердили у 3418 осіб. З них у 43 захворювання виявили за останню добу.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко. Днем раніше було зафіксовано майже вдвічі більше заражених – 83.

Усього від COVID-19 померло 77 жителів столиці.

Мер Києва озвучив статистику щодо коронавірусу

За добу захворіли:

24 жінки віком від 22 до 70 рокiв;

16 чоловікiв від 22 до 82 рокiв;

2 дівчинки, яким по 4 роки, і п’ятимісячний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 9, в Святошинському – 7 та в Солом‘янському – 6.

Telegram Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 26 999 випадків коронавірусу, з них 788 – летальних.

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