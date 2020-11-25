У Києві показали, як будують метро на Виноградар

Гліб Іванов Кияни 14:34, 25.11.2020 Оновлено: 14:43, 25.11.2020

Роботи на шести будмайданчиках нової ділянки метрополітену в напрямку Виноградаря в Києві йдуть за графіком.

У кінці наступного року місто планує відкрити нові станції. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу та показав відео, як йде будівництво.

"На вулиці Межовій розібрали будівлі станції технічного обслуговування, які заважали будівництву", – сказав мер.

Також на будмайданчику, на перетині вулиць Північно-Сирецької й Межової, метробудівці просунулися суттєво під землю. Тут працює комплекс "Галина". Він уже пройшов 425 метрів правого перегінного тунелю в напрямку станції метро "Сирець".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, представники "Київметробуду" запевнили, що сповна отримують фінансування від міста й роблять усе, щоб відкрити станції вчасно.

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