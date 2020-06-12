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12 червня • оновлено в 13:16
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У Києві пограбували редакцію російськомовного літжурналу "Радуга": винесли навіть скріпки

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У Києві пограбували редакцію єдиного російськомовного літературного журналу "Радуга".

Про це повідомляється на сторінці редакції в Facebook у зверненні з проханням про допомогу.

Facebook журналу "Радуга"

Facebook журналу "Радуга"

"Кілька днів тому було пограбовано редакція журналу "Радуга", одного з найстаріших журналів України. Злодії винесли все: комп'ютери, принтери, особисті речі співробітників і навіть ножиці, скріпки", – йдеться в повідомленні.

В редакції додали, що на щастя, грабіжники не чіпали рукописи авторів "Радуги", які обов'язково будуть видані.

Редакція попросила небайдужих про матеріальну допомогу.

Журнал "Радуга" виходить в Києві вже 90 років.

У Києві пограбували редакцію російськомовного літжурналу "Радуга": винесли навіть скріпки

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2013 році в Харкові пограбували Будинок літераторів.

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