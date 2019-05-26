У Києві почався раптовий концерт "Океана Ельзи": в мережі ажіотаж

У Києві в неділю, 26 травня, почався концерт групи Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

Він проходить на території ВДНГ і приурочений Дню Києва. Раніше Вакарчук анонсував, що "сцену поставили на 360 градусів, щоб вона була доступною для перегляду", назвавши концерт демократичним.

У Instagram музикант напередодні показав шанувальникам, як проходить підготовка до виступу і додав, що група чекає своїх шанувальників.

Користувачі мережі також почали ділитися фотографіями з місця подій.

Напередодні концерту "Океану Ельзи" Instagram

Напередодні концерту "Океану Ельзи" Instagram

Напередодні концерту "Океану Ельзи" Instagram

Концерт почався с запізненням приблизно на годину. Люди одразу ж почали ділитися фотографіями і відео у соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Вакарчук оголосив про рішення піти у політику. Він представив свою партію і розповів, чому хоче потрапити до Верховної Ради.

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