ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

У Києві почався раптовий концерт "Океана Ельзи": в мережі ажіотаж

20.7тЧитати матеріал російською

У Києві в неділю, 26 травня, почався концерт групи Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

Він проходить на території ВДНГ і приурочений Дню Києва. Раніше Вакарчук анонсував, що "сцену поставили на 360 градусів, щоб вона була доступною для перегляду", назвавши концерт демократичним.

У Instagram музикант напередодні показав шанувальникам, як проходить підготовка до виступу і додав, що група чекає своїх шанувальників.

Новини
"Це як дивитися на перший секс": Майкл Щур висміяв нове відеозвернення Вакарчука

Користувачі мережі також почали ділитися фотографіями з місця подій.

Напередодні концерту "Океану Ельзи"

Напередодні концерту "Океану Ельзи"

Instagram

Напередодні концерту "Океану Ельзи"

Напередодні концерту "Океану Ельзи"

Instagram

Напередодні концерту "Океану Ельзи"

Напередодні концерту "Океану Ельзи"

Instagram

Концерт почався с запізненням приблизно на годину. Люди одразу ж почали ділитися фотографіями і відео у соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Вакарчук оголосив про рішення піти у політику. Він представив свою партію і розповів, чому хоче потрапити до Верховної Ради.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Святослав Вакарчук
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Океан Ельзи
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
7
Смішно
35
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
рагули гуляют? быдлы так у вас война идет, ну быдлостан,
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
внезапно начинается понос.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Попова Анастасия
Попова Анастасия
Спaсибо тeм, кто покaзaл мнe этoт чудо-caйт http://difimas.com/da18x6 Просто пройдя прoстoй опpос полyчилa почти полyгодовую зapплатy)) Пoльзуйтeсь, покa eще eсть возможнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки