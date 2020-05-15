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16 травня • оновлено в 03:26
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У Києві почали відключати гарячу воду: названі терміни

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У Києві почалося планове відключення будинків від гарячого водопостачання для проведення гідравлічних випробувань.

Про це в ефірі ObozTV розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Наразі у столиці без гарячої води залишилося близько 2 тисяч житлових будинків, повідомив він.

За словами чиновника, відключення мало розпочатися місяць тому, але через карантин у Києві воно було перенесене на місяць. "Ми мали стартувати на початку квітня. Карантин був анонсований до 12 травня, ми так і орієнтувалися. Але далі затягувати з цим просто неможливо".

"Це великі ризики зриву початку опалювального сезону у столиці, оскільки нам необхідно встигнути підготувати понад 3 тисячі кілометрів теплових мереж. Кожен день відтермінування початку випробувань – це плюс день до початку опалювального сезону", – пояснив Пантелєєв.

"Період випробувань розрахований до вересня включно, але це не означає, що в конкретному будинку до вересня не буде гарячої води. У більшості випадків ми говоримо про 2-3 тижні", – запевнив він.

У Києві почали відключати гарячу воду: в КМДА озвучили деталі

У Києві почали відключати гарячу воду: в КМДА озвучили деталі

За словами чиновника, в деяких районах столиці проводитиметься заміна трубопроводів, що потребуватиме більшого часу. "Там гарячої води не буде довше, але людей своєчасно поінформують", – пообіцяв він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в КМДА повідомили, що перший етап відключення гарячої води у столиці розпочався 12 травня. Він триватиме 14 днів. Після його завершення з'явиться оновлена інформація про те, які теплоджерела будуть відключені далі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Петро Пантелєєв
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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