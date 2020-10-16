У Києві почали опалювати 775 будинків

У Києві з п'ятниці, 16 жовтня, почалося підключення житлових будинків, лікарень та дитячих садків до опалення.

Станом на 16:00 тепло подавалося в 7,8% житлового фонду (775 будинків), повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Також опалення дали в п'ять лікарень (1,5%) і два дитячих садки (0,4%). Зазначається, що установи соціальної сфери підключаються за індивідуальними заявками.

У КМДА наголосили, що підключити всіх споживачів в більш стислі терміни немає можливості через те, що різке збільшення теплового навантаження температури теплоносія і тиску може призвести до аварії.

"Інформуємо, що в столиці функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три потужних теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2700 км теплових мереж. Відповідно до технологічних норм, розгортання такої системи займає близько семи днів. Тому місто прийняло рішення про старт опалювального сезону 16 жовтня, з огляду на прогноз про різке похолодання з наступного тижня", – пояснили в адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ціни на тепло в розпал опалювального сезону можуть вирости на 15-16%. За словами аналітика Єгора Комова, вже в грудні на ринку вартість газу може скласти 7 грн (зараз близько 5,4 грн).