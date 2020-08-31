У Києві звели будинок, незаконно перевищивши поверховість удвічі

У Києві на вулиці Володимирській, 86-А зводиться будинок висотою в 17 поверхів, водночас відповідно до містобудівних умов і обмежень, а також Генплану Києва, висотність будівель у цьому місці не повинна перевищувати 8 поверхів.

Про це заявив депутат Київради Олександр Пабат, йдеться в матеріалі "Нерухомі". У своєму зверненні Пабат попросив директора департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА Оксану Попович повідомити, чи проводилася перевірка будівництва на вул. Володимирській, 86-А.

"У центральному історичному ареалі Києва, на вул. Володимирська, 86-А йде будівництво 17-поверхового житлового будинку, яке може вестися з порушенням закону. Забудовник – компанія "Юніон Девелопмент Груп", – йдеться в депутатському зверненні.

За інформацією Пабата, у 2017 році цей забудовник отримав від КМДА містобудівні умови і обмеження (МУО) на проєктування об'єкта будівництва "Житлово-офісний будинок з паркінгом на вул. Володимирська, 86-А". Згідно з виданими МУО і Генпланом Києва, зазначена ділянка належить до території середньо- і малоповерхової забудови.

"Тобто за вказаною адресою не можна зводити будинки вище від 8 поверхів, водночас реально тут зводиться будинок висотою 17 поверхів", – зазначив депутат.

Депутат попросив директора Департаменту ДАБІ КМДА надати інформацію про те, чи проводилася перевірка відповідності будівництва виданим МУО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський національний університет імені Тараса Шевченка незаконно побудував житловий багатоквартирний будинок на ділянці, яку держава надала в користування вишу.