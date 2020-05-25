У Києві побили заступника головного лікаря Інституту раку, який був у АТО

У Києві невідомий побив заступника головного лікаря з хірургічної частини в Національному інституті раку Анатолія Шудрака, який протягом 2010-2015 років був головним військовим хірургом Міноборони.

Також медик майже рік провів у зоні АТО, а ще викрив розкрадання в Інституті раку на 9 млн грн. Про це у Facebook повідомив головний лікар закладу Андрій Безносенко.

Зазначається, що інцидент трапився о 8:00 ранку 25 травня перед головним входом у будівлю Інституту.

У Києві побили заступника головного лікаря Інституту раку Анатолія Шудрака – Безносенко

"Напад точно нагадує напад на мене – без слів, удари зі спини, тільки в голову, не виключено, що з використанням кастета. Та й замовники ті ж", – говорить головний лікар.

За його словами, раніше комісія, до якої входить побитий Шудрак, зафіксувала в Інституті раку недорахування матеріальних цінностей на 9 млн грн.

"А "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, тому залишаються методи 90-х. Що має ще трапитися, щоб правоохоронні органи адекватно й у повному обсязі розслідували напади на лікарів?" – додав Безносенко.

Зазначимо, що 12 березня в Києві було скоєно напад і на головного лікаря Національного інституту раку, онкохірурга Андрія Безносенка. Про це він сам розповів у пості на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція порушила кримінальну справу за статтею "Шахрайство" щодо виконувача обов'язків директора Національного інституту раку Олександра Яцини.

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