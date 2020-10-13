У Києві побили та пограбували сім’ю

Obozrevatel Кримінал 11:37, 13.10.2020 Оновлено: 11:48, 13.10.2020

Уночі 12 жовтня у Святошинському районі Києва стався розбійний напад на подружжя М.: грабіжники в масках проникли до їхнього будинку, побили та пограбували господарів.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах, зловмисники винесли гроші та ювелірні речі.

Загалом у потерпілих забрали $100 тис., 15 тис. гривень та коштовності.

Вирішується питання щодо відкриття за даним фактом кримінального провадження за ст. 187 КК України (розбій).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Києві пограбували квартиру нардепа від ОПЗЖ Олександра Колтуновича. Він повідомив, що злочинці зламали замки вхідних дверей та викрали півтори тисячі доларів і ювелірні вироби.

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