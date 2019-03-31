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У Києві побили скандального блогера: мережа в захваті

1.4тЧитати матеріал російською

У Києві побили скандального проросійського блогера Данила Чікіна, який втік з Донецька до Росії після початку окупації Донбасу, а пізніше повернувся до Києва і нібито став прихильником президента Петра Порошенка.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook Слава Масонський. "Краще моє фото з виборчої дільниці - підправив обличчя Чікіну Данилу", - написав він.

На новину відреагував в Фесбук блогер Сергій Наумович.

"Медведчуківцю, який гастролював деякий час по ТБ-каналах російської пропаганди, розповідав про "розіпнутих хлопчиків в трусиках", а потім повернувся і раптово став топити за ПАП, біля виборчої дільниці на обличчі поставили позначку за образу сім'ї мого приятеля Слава Масонський. Крім того, цей діяч - Данііл Чікін - писав образливі пости на адресу Каті Гандзюк. Власноруч відновив справедливість - сам Слава", - порадів Наумович.

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У Києві побили скандального блогера: мережа в захваті

"Як я радий, як я радий!!! Відмінна новина!", "А за те, що з вишиванки зробили уніформу, мерзоті ще й бонус покладено", "Найголовніше, що всі ці мерзоти в вишиванках", Все хочуть зіпсувати, економіку, культуру. Яка мерзенна пика! ", - написали в коментарях і опублікували пост з висловлюваннями Чікіна.

У Києві побили скандального блогера: мережа в захваті
У Києві побили скандального блогера: мережа в захваті
У Києві побили скандального блогера: мережа в захваті

Як писав OBOZREVATEL, 31 березня з 8 ранку українці беруть участь в голосуванні за наступного президента країни.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко. Довжина бюлетеня - 80 см.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Хуторские новости.
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