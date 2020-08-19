У Києві піщані нелегали Кучера та Комарницького підпалили авто та підклали туди вибухівку

Колишній депутат Київради, а нині так званий смотрящий за Києвом Денис Комарницький та президент компанії "Укрбуд" Сергій Кучер, які "кришують" незаконних видобувачів піску на Видубичах у Києві, перешкоджають демонтації нелегального паркану.

Як повідомляє видання "СтопКор" у Facebook у середу, 19 серпня, для того, щоб не дати виконати припис про демонтаж, тітушки підпалили під огорожею машину і підклали туди вибуховий пристрій. На місце приїхала охорона у масках (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"У Києві на Видубичах правоохоронці готуються до штурму точки незаконного видобутку піску. Так звана охорона об’єкту перешкоджає представникам "Київблагоустрій" демонтувати нелегальний паркан", – сказано у повідомленні.

Журналісти зазначили, що у будь-який момент на місці може трапитися вибух і можуть загинути люди.

Нагадаємо, 20 липня активісти влаштували в районі Видубичів акцію протесту й намагалися демонтувати паркан, який незаконно побудований на ділянці, де під виглядом днопоглиблювальних робіт здійснюють видобуток і подальшу реалізацію піску. Однак під час мітингу затримали не піщаних браконьєрів, а саме активістів.

Зазначимо, раніше сайт Dubinsky.pro повідомив, що Кучер, Комарницький та нардеп Микола Тищенко за підтримки заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Юрія Тація незаконно видобувають пісок на ділянці площею 16,7951 га, розташованій на вул. Промисловій у Голосіївському районі. Її власником є територіальна громада Києва в особі Київської міської ради.

У публікації стверджується, що через підконтрольну компанію "Мостобуд" вони незаконно передали землю в оренду підряднику, який під виглядом днопоглиблювальних робіт здійснює видобуток і подальшу реалізацію піску. Незважаючи на те, що суд зобов'язав "Мостобуд" залишити цю землю, вони незаконно продали приміщення ще однієї компанії, використовуючи послуги чорного нотаріуса.

СтопКор / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру генеральному директору одного зі столичних підприємств. Його підозрюють у незаконному видобутку піску та розтраті довіреного майна в особливо великих розмірах.