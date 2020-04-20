У Києві підтверджено 850 випадків коронавірусу: за добу додалося майже 50 осіб

Кияни 10:21, 20.04.2020 Оновлено: 10:27, 20.04.2020

У Києві за минулу добу на коронавірус COVID-19 захворіло ще 49 осіб, в тому числі двоє медиків.

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Загальна кількість заражених в столиці досягла 850, повідомив у Facebook мер міста Віталій Кличко.

Facebook Віталія Кличка

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