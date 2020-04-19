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19 квітня • оновлено в 11:26
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У Києві підтверджено 801 випадок коронавірусу: за добу додалося понад 30 хворих

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У Києві протягом минулої доби на коронавірус COVID-19 захворіла ще 31 людина, в тому числі четверо медиків.

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Загальна кількість заражених в столиці досягла 801, повідомив у Facebook мер міста Віталій Кличко.

У Києві підтверджено 801 випадок коронавірусу: за добу додалося понад 30 хворих

rbc.ua

Серед нових випадків 18 жінок у віці від 29 до 76 років, 11 чоловіків віком від 26 до 77 років, а також двоє дітей – 10-річна дівчинка і 13-річний хлопчик.

Госпіталізовано п'ять пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції під контролем медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за добу виявлено 343 нових випадків коронавірусу, загальна кількість заражених досягла 5449. Помер 141 пацієнт, одужали 347.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5449.

    Вилікувалися: 347. Померли: 141.

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