У Києві підтвердили 770 випадків COVID-19: коронавірус підхопили медики і монахи

Кияни 11:11, 18.04.2020 Оновлено: 11:16, 18.04.2020

У Києві станом на 18 квітня підтверджено 770 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як повідомила прес-служба мера Києва Віталія Кличка, за минулу добу кількість інфікованих у столиці збільшилася ще на 65 людей, з них 6 медиків.

Також із зареєстрованих за добу випадків захворювання на коронавірус – 26 у Києво-Печерській Лаврі.

Захворіли 24 жінки віком від 24 до 69 років та 41 чоловік віком від 19 до 92 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 18 квітня зафіксували 280 випадків коронавірусу COVID-19.

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