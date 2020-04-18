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18 квітня • оновлено в 11:27
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У Києві підтвердили 770 випадків COVID-19: коронавірус підхопили медики і монахи

1.4т
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У Києві станом на 18 квітня підтверджено 770 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як повідомила прес-служба мера Києва Віталія Кличка, за минулу добу кількість інфікованих у столиці збільшилася ще на 65 людей, з них 6 медиків.

У Києві підтвердили 770 випадків COVID-19: коронавірус підхопили медики і монахи

Також із зареєстрованих за добу випадків захворювання на коронавірус – 26 у Києво-Печерській Лаврі.

Захворіли 24 жінки віком від 24 до 69 років та 41 чоловік віком від 19 до 92 років.

У Києві підтвердили 770 випадків COVID-19: коронавірус підхопили медики і монахи

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 18 квітня зафіксували 280 випадків коронавірусу COVID-19.

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Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
вірус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на самом деле в Киеве тысячи больных... может быть даже десятки тысяч...
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Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

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