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У Києві на "КиївПрайд" піднімуть усю поліцію

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У Києві в неділю, 23 червня, під час проведення маршу "КиївПрайд" усі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ будуть задіяні у патрулюванні міста.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляє прес-служба МВС. Він закликав учасників маршу рівності і їх опонентів не вдаватися до провокацій і нагадав, що закон один для всіх

"Ми провели зустрічі з організаторами акції і розуміємо масштаби маршу, тому для забезпечення безпеки на вулиці вийдуть усі підрозділи системи МВС. Наша позиція залишається незмінною – на першому місці для нас безпека громадян. Тому керівники на місцях повинні знати, що від них вимагають і контролювати ситуацію на ввіреній їм ділянці. До проведення заходів ми залучаємо всі підрозділи ДСНС, поліції, а також підрозділи поліції діалогу", – сказав Яровий.

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Поліція у Києві

"Наш Київ"

Крім того, в суботу, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу "КиївПрайд". Так, у період з 18:00 суботи, 22 червня, до 18:00 24 червня у столиці буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська і по бульвару Тараса Шевченка.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 19 червня, у Києві на кінопоказі в рамках ЛГБТ-події "КиївПрайд" на учасників напали невідомі у балаклавах. За словами організатора, серед учасників, яких побили, були неповнолітні.

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Місце
УкраїнаКиїв
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леня зе
леня зе
опять nид0ры будут охранять nид0ров от nид0ров
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Власова Юлия
Власова Юлия
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