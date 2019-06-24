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У Києві підлітки до напівсмерті побили безхатька: фото і відео 18+

2.3тЧитати матеріал російською

У Києві кілька підлітків жорстоко побили безхатченка і похвалилися відео в соціальних мережах.

Як передає "Київ Оперативний", інцидент трапився в суботу, 22 червня. На кадрах видно, як чоловіка побили до крові, завдаючи йому ударів із ноги в корпус і по голові. Сам бездомний, судячи з відео, був у стані алкогольного сп'яніння й опору дебоширам не чинив.

Користувачі мережі відзначили, що хулігани живуть у районі Квітневого провулка на Подільському районі столиці.

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Обережно, кадри 18+

У Києві підлітки до напівсмерті побили безхатька: фото і відео 18+
У Києві підлітки до напівсмерті побили безхатька: фото і відео 18+
У Києві підлітки до напівсмерті побили безхатька: фото і відео 18+
У Києві підлітки до напівсмерті побили безхатька: фото і відео 18+
У Києві підлітки до напівсмерті побили безхатька: фото і відео 18+

Відео можна переглянути за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові випускники в стані алкогольного сп'яніння влаштували масову бійку.

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Місце
УкраїнаКиїв
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леня зе
леня зе
В Киеве подростки до полусмерти-как это.это как на пол шишки присунуть.
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