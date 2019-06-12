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У Києві підлітка з піцерії відвезли в реанімацію: подробиці НП

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У вівторок, 11 червня, в Києві з піцерії з алкогольним отруєнням госпіталізували 15-річного підлітка.

Як передає "УНН", інцидент стався в районі столичних Позняків після 19:00.

Повідомляється, що в закладі хлопцеві стало погано через токсичну дію алкоголю і йому викликали "швидку допомогу". Потерпілий був оперативно доставлений в реанімацію клініки "Охматдит".

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У таборі на Буковині масово отруїлися діти: подробиці НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві через вживання в їжу сушеної риби, виготовленої в домашніх умовах, почастішали випадки захворювання на ботулізм.

Швидка допомога

Швидка допомога

Великий Київ

Нагадаємо, що у Василькові Київської області 12 військових строкової служби одночасно поскаржилися на симптоми отруєння. Чоловіки звернулися в медпункт військової частини зі скаргами на біль в шлунку, пронос і субфебрильну температуру.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
отруєнняотруїлися дітиалкоголь
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Морозова Лидия
Морозова Лидия
Cпаcибo тeм, кто пoказaл мне caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/crxhta Прoстo пройдя опрос получилa почти полyгoдoвyю зарплату)) Пользуйтecь, пoка eще еcть вoзможнocть=)
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