У Києві підлітка з піцерії відвезли в реанімацію: подробиці НП

У вівторок, 11 червня, в Києві з піцерії з алкогольним отруєнням госпіталізували 15-річного підлітка.

Як передає "УНН", інцидент стався в районі столичних Позняків після 19:00.

Повідомляється, що в закладі хлопцеві стало погано через токсичну дію алкоголю і йому викликали "швидку допомогу". Потерпілий був оперативно доставлений в реанімацію клініки "Охматдит".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві через вживання в їжу сушеної риби, виготовленої в домашніх умовах, почастішали випадки захворювання на ботулізм.

Швидка допомога Великий Київ

Нагадаємо, що у Василькові Київської області 12 військових строкової служби одночасно поскаржилися на симптоми отруєння. Чоловіки звернулися в медпункт військової частини зі скаргами на біль в шлунку, пронос і субфебрильну температуру.

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