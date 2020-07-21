У Києві підірвали сумку з феєрверками в кафе: з'явилося відео

Карина Бондаренко Кияни 07:05, 21.07.2020

У Деснянському районі Києва 20 липня стався вибух невстановленого предмета в кафе Burger Sushi Point. Подія виявилася піротехнічним "жартом" невідомого.

Відео з камер спостереження опублікували на сторінці "Київ оперативний" в Facebook. На записі видно, як чоловік залишає сумку під столом і виходить з приміщення.

Через кілька секунд з неї починає йти дим, а потім стріляє феєрверк. При цьому в закладі перебувають люди.

Скріншот
"Київ оперативний" в Facebook

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві стався вибух у приміщенні кафе Burger Sushi Point, яке знаходиться на території "Даринку" біля станції метро "Лісова". На місце виїхали правоохоронці і вибухотехніки.

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