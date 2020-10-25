У Києві підірвали гранату під офісом "Нацкорпуса"

Біля київського офісу партії "Національний корпус" вибухнула граната. Пошкоджено фасад будівлі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу "Нацкорпуса". Відзначається, що під будівлю кинули бойову гранату, постраждалих немає.

"Сьогодні під офіс Київського осередку Національного корпусу, який знаходиться за адресою вул. Гайдай 9/8, кинули бойову гранату. Внаслідок провокації ніхто не постраждав, оскільки на той момент в приміщенні не було людей. Вибухом пошкоджено офісне майно. Зараз на місці працює поліція", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Головного управління Національної поліції у Києві повідомили, що інцидент трапився в ніч на неділю. Після інформації про вибух на місце виїхала оперативно-слідча група і вибухотехніки.

"До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув предмет, ймовірно гранату, який вибухнув біля офісного приміщення на вулиці Зої Гайдай. Оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції, вибухотехніків та кінологів", – сказано у повідомленні.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії:

"Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку", – зазначив він.

Правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих і розшукових дій, аби встановити та затримати осіб, причетних до скоєння злочину. Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід та опитують мешканців будинку.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва на вулиці Великій Васильківській біля офісу глави партії "За життя" Віктора Медведчука відбулися сутички представників Нацкорпуса і поліції. Спочатку повідомлялося про вибух, але пізніше поліція спростувала цю інформацію.