У комунальних медзакладах Києва підготували вже 3100 ліжок для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де він перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус. Він також зазначив, що влада столиці надала МОЗ варіанти для можливого розміщення мобільного шпиталю.

"Місто самотужки підготувало вже майже 3 100 ліжок у комунальних медзакладах. Заповненість їх сьогодні – 66 відсотків. Ми використовуємо всі свої резерви", – наголосив Кличко.

Мер нагадав, що міська влада неодноразово зверталась до уряду і МОЗ, щоб киян, хворих на коронавірус, приймали у державних і відомчих медзакладах, де є 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал.

"Відповіді, наголошу, ми досі так і не отримали. Я переконаний: спершу ми повинні використати ті можливості, що є на базі медичних закладів. А потім вже, якщо буде потреба, розгортати мобільні госпіталі", – підкреслив мер Києва.

Кличко повідомив, що в Департаменті охорони здоров’я КМДА на вимогу Міністерства охорони здоров'я підготували розрахунки щодо можливої роботи мобільного шпиталю. І Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій міста надав їх у відомство.

"Варіантами для розгортання інфекційного госпіталю для хворих на COVID-19 місто запропонувало три об'єкта в столиці. Це: Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр. І ми чекаємо висновків профільних наукових установ та пропозицій їх фахівців щодо організації роботи запропонованих об'єктів. Якщо в якомусь із них доведеться розгортати мобільний шпиталь", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 29 жовтня, коронавірусом у Києві заразилася 741 людина. У Київській області зафіксували 339 нових заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кличко повідомив, що усі школи у Києві не будуть переводити на дистанційне навчання через поширення коронавірусу COVID-19.