У Києві уже підготували бокси в інфекційних відділеннях лікарень, які зможуть приймати людей на карантин і лікування у випадку можливого розповсюдження коронавірусу.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради, передає сайт його пресслужби. Він наголосив, що у столиці випадків інфікування не зареєстровано, але місто має бути підготовленим до цього.

"Ви бачите, яка ситуація і наскільки схвильовані українці щодо можливого розповсюдження коронавірусу. В столиці і в країні випадків захворювань не зареєстровано. Але ми повинні бути готові до того, якщо таке трапиться. У Києві визначені лікарні, де підготовані бокси в інфекційних відділеннях, що зможуть приймати людей на карантин і лікування", – підкреслив мер столиці.

У Києві підготували бокси для лікування хворих на коронавірус

Так, у п'ятницю, 28 лютого разом з фахівцями МОЗ, в одній зі столичних лікарень буде проведено навчання для медиків щодо того, як діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус. Разом з тим, за словами Кличка, необхідно здійснювати і просвітницьку кампанію в школах, інших соціальних закладах, у публічних місцях.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявили, що в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження коронавірусом з Китаю.

Разом із тим, у Китаї за добу, 26 лютого, від коронавірусу померло 29 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 30 січня. Так, на даний момент загальна кількість жертв у всьому світі складає 2744, більше 78,4 тис. осіб заразилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 25-річна громадянка України заразилася коронавірусом COVID-19.

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