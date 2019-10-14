У Києві влаштували провокацію з опудалом Коломойського: фото

У понеділок, 14 жовтня, в Києві до входу в синагогу Бродського по вулиці Шота Руставелі підкинули опудало бізнесмена Ігоря Коломойського, облите червоною фарбою.

Підтверджуючий знімок опублікувало видання Lenta.ua. До обличчя ляльки прикріпили фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що провокацію влаштували особи в камуфляжі, яких не вдалося затримати. На місце події викликали правоохоронців.

У Києві під синагогу підкинули опудало Коломойського

Примітно, що інцидент припав на час святкування єврейського свята Суккот – однієї з найвеселіших подій.

У Києві під синагогу підкинули опудало Коломойського Lenta.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світ потрясли страшні НП у синагогах.

15 березня громадянин Австреліі Брентон Таррант розстріляв десятки осіб у мечетях Нової Зеландії і в міській лікарні.

У Південній Каліфорнії 27 квітня 19-річний хлопець стріляв із автомата в синагозі по віруючих, які готувалися святкувати Великдень.

9 жовтня в німецькому місті Галле чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого загинули 2 особи.

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