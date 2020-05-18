СБУ розкрила статус активіста Стерненка: під будівлею відбулася акція протесту. Фото і відео

Під стінами головного слідчого відділу СБУ в Аскольдовому провулку у Києві 18 травня сотні людей провели на акцію "Руки геть від Стерненка" – на підтримку одеського активіста "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Його викликали на допит, щоб, як передбачав він сам, вручити підозру в убивстві. Однак у підсумку з’ясувалося, що на розмову до слідчого його "запросили", аби ознайомити із матеріалами справи, й у результаті визнати потерпілим. У мережі опублікували фото і відео з місця події (щоб подивитися , доскрольте новину до кінця).

Наголошується, що чоловіка звинувачують у вбивстві два роки тому в Одесі жителя міста Чорноморська Івана Кузнєцова. Хоча за цей час "підозрюваним у справі активіст так і не став".

В СБУ повідомили, що Сергія Стерненка викликано на 09:00 18 травня для проведення окремих слідчих та процесуальних дій, які не пов'язані з оголошенням йому про підозру.

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві strana.ua

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві twitter.com/antonohaio

"Активізація довкола цієї справи в інформаційному полі є нічим іншим, як свідомим намаганням загострити ситуацію в публічній площині та створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування. Яке, на жаль, не поверне до життя вбиту раніше людину", – зазначили у відомстві.

Сергій Стерненко

Там наголосили, що в "справі Стерненка" СБУ керується принципами законності, об'єктивності, справедливості, а також "бажанням встановити істину, незалежно від настроїв і політичних вподобань усіх фігурантів розслідування".

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві twitter.com/antonohaio

Зазначимо, що акція на підтримку Степаненка під будівлею СБУ у столиці розпочалася теж о 09:00. Її організатор Владислав Грезєв уточнив, що в ній візьмуть участь до пів тисячі осіб. Серед них і чимало відомих особистостей: наприклад, журналістка Яніна Соколова, депутати фракції "Голос", члени ГО "Сім'я Небесної сотні". Але, судячи з фото, правоохоронців там більше, ніж активістів.

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві strana.ua

"До СБУ прибув Стерненко. Підозру йому оголошувати не будуть. Біля будівлі зібралося до 300 осіб – здебільшого прихильників активіста. На території чергують багато правоохоронців. Поліція вже виявила у присутніх вогнегасник і горючу суміш. Також помічені нардепи від партії "Голос", – пише у Telegram PavlovskyNEWS.

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві strana.ua

Наголошується, що в результаті після допиту одеського активіста визнали потерпілим. Сам Сергій Стерненко, вийшовши від слідчого СБУ, заявив, що його викликали на допит тричі, за офіційною версією, "аби ознайомити з матеріалами справи".

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві strana.ua

"Друзі, ви можете мене привітати, я потерпілий, а не підозрюваний... Просто хочу, щоб ви зрозуміли ситуацію – ось у моїх руках три повістки про виклик. Знаєте, для чого мене викликали повістками, офіційна версія? Для того, щоб ознайомити з матеріалами справи, як виявляється", – сказав він.

Акція "Руки геть від Стерненко" у Києві strana.ua

Водночас активіст наголосив, що, ймовірно, до проведення акцій протесту в слідства "були інші наміри", та й відсутність підозри станом на сьогодні "не гарантує її оголошення у майбутньому".

"Тільки завдяки тому, що ви прийшли сюди, в період карантину, коли так важко дістатися, вони вирішили не порушувати закон", – додав Стерненко і подякував усім, хто долучився акції на його підтримку.

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві strana.ua

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві strana.ua

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві strana.ua

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві strana.ua

Акція "Руки геть від Стерненка" у Києві strana.ua

Ніхто не прийшов. pic.twitter.com/yaqrn0tMPi - Без маски, без документів (@antonohaio) May 18, 2020

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Генпрокуратура України готується оголосити підозру одеському активісту Сергію Стерненку, який смертельно поранив нападника у травні 2018 року.

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