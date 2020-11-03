У Києві під Радою зібрався масовий мітинг "євробляхерів": центр перекрито

У Києві 3 листопада біля Верховної Ради України зібрався масовий мітинг власників автомобілів на європейській реєстрації.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Києва, станом на 9:30 порушень закону в урядовому кварталі не зафіксовано.

Мітинг проходить під стінами Верховної ради. Facebook Авто Євро Сила

Через припарковані автомобілі, перекрито рух на вулиці Грушевського, а також спостерігаються серйозні затори на сусідніх вулицях.

У центрі Києва утворилися затори. Google Maps

Рух автомобілів по вулиці Грушевського перекрито. Facebook Авто Євро Сила

Після мітингу під стінами парламенту, мітингувальники попрямували до Офісу президента України.

Для забезпечення правопорядку, в центрі Києва посилено заходи безпеки, зокрема залучені кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

У пресслужбі столичної поліції додали, що вранці біля парламенту одному з учасників заходу стало зле. Військовослужбовці Національної гвардії України й поліцейські, які забезпечують там публічну безпеку та порядок, відразу надали чоловікові першу домедичну допомогу.

Одному з учасників мітингу стало зле. пресслужба поліції Києва

Власники авто на європейській реєстрації зажадали ухвалити законопроєкт про скасування акцизного збору на старі автомобілі і "зрівняти" їх у правах із новими. Водночас компромісом для влади може стати розстрочка всіх митних платежів.

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