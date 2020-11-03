У Києві під Радою зібрався масовий мітинг "євробляхерів": центр перекритий

У Києві 3 листопада біля Верховної Ради України зібрався масовий мітинг власників автомобілів на європейській реєстрації.

Як розповіли OBOZREVATEL в прес-службі поліції Києва, станом на 9:30 порушень закону в урядовому кварталі не зафіксовано.

Через припарковані автомобілі, перекрито рух на вулиці Грушевського, а також спостерігаються серйозні пробки на сусідніх вулицях.

Для забезпечення правопорядку, в центрі Києва посилені заходи безпеки, зокрема залучені кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

У прес-службі столичної поліції додали, що вранці біля парламенту одному з учасників заходу стало погано. Військовослужбовці Національної гвардії України і поліцейські, які забезпечують там публічну безпеку і порядок відразу надали чоловікові першу домедичну допомогу.

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