Бізнесмени під Радою закликали знищувати коронавірус, а не їх. Відео

Олег Тимченко Кияни 13:07, 17.11.2020

Біля Верховної Ради України 17 листопада підприємці вимагали скасувати карантин, який за їхніми словами знищує малий і мікробізнес.

Як повідомляє Цензор, мітингувальники приїхали з різних областей України.

Вулиця Грушевського перекрита протестуючими.
цензор

В руках мітингувальники тримають плакати "Знищуйте вірус, а не підприємців", "Вимагаємо зберегти мікробізнес" та інші.

Поліція стежить за правопорядком.
цензор
Мітингувальники зібралися біля стін парламенту.
цензор
Люди вимагають зберегти їх бізнес.
цензор
В руках у протестувальників плакати з їхніми вимогами.
цензор
В руках у протестувальників плакати з їхніми вимогами.
цензор

Крім того, люди закликають парламентаріїв також прийняти законопроекти №3853-1 (2), 3993 про скасування фіскалізації.

Мітингувальники вимагають прийняти законопроекти про скасування фіскалізації
цензор

Додамо, що протестуючі перекрили рух на вулиці Грушевського, через що на сусідніх вулицях спостерігаються пробки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 17 листопада, в Києві біля Верховної Ради проходить масштабний протест, в ході якого сталися зіткнення і затримання.

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