Бізнесмени під Радою закликали знищувати коронавірус, а не їх. Відео

Біля Верховної Ради України 17 листопада підприємці вимагали скасувати карантин, який за їхніми словами знищує малий і мікробізнес.

Як повідомляє Цензор, мітингувальники приїхали з різних областей України.

В руках мітингувальники тримають плакати "Знищуйте вірус, а не підприємців", "Вимагаємо зберегти мікробізнес" та інші.

Крім того, люди закликають парламентаріїв також прийняти законопроекти №3853-1 (2), 3993 про скасування фіскалізації.

Додамо, що протестуючі перекрили рух на вулиці Грушевського, через що на сусідніх вулицях спостерігаються пробки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 17 листопада, в Києві біля Верховної Ради проходить масштабний протест, в ході якого сталися зіткнення і затримання.