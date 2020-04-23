У Києві перукарня на колесах хитро обійшла заборону на карантині. Фотофакт

Гліб Іванов Кияни 23:03, 23.04.2020

У Києві в розпал карантину через пандемію коронавірусу помітили так звану перукарню на колесах – авто зафіксували на вулиці Краснопільській.

Про це повідомили у співтоваристві "Київ Оперативний" в Telegram, опублікувавши відповідні фото. Автосалон чоловічих стрижок є величезним лакованим авто чорного кольору. У повідомленні сказано, що ціна стрижки більш ніж півтори тисячі гривень.

"Хитро обійшли заборону в перукарні на колесах, що їздить по всьому Києву. Сьогодні була помічена на вул. Краснопільська. Правда, кажуть, що стрижка дуже дорога, в районі 1500 грн", – відзначили в співтоваристві.

"Київ Оперативний" в Telegram
"Київ Оперативний" в Telegram

Відзначимо, в зв'язку з карантином в Україні через пандемію коронавируса, перукарнях і салонах краси працювати заборонено.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві продавці вирішили "обійти" карантин через коронавируса COVID-19 і закриття ринків – вони торгують просто з багажників авто.

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