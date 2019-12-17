У Києві пасажири влаштували самосуд над крадієм у метро. Відео 18+

У Києві в метро пасажири зловили і побили чоловіка, який вкрав особисті речі у одного з пасажирів.

Момент побиття потрапив на відео. Ролик з'явився у спільноті Київ Оперативний (щоб подивитися, доскрольте докінця). Так пасажир метро звинуватив чоловіка в крадіжці особистих речей.

Пізніше кілька людей витягли його з вагона і утримували на землі до прибуття поліції. Один з пасажирів, ймовірно, який став жертвою кишенькового злодія, накинувся на нього і почав бити кулаками по голові.

У Києві в метро побили грабіжника

Також він бив чоловіка головою об плитку. Інцидент стався в присутності поліцейських, які утримували підозрюваного.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві на Куренівському (блошиний) ринку на Петропавлівській площі конфлікт між продавцем і злодійкою переріс в масову бійку.

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