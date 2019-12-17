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17 грудня • оновлено в 11:20
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У Києві пасажири влаштували самосуд над крадієм у метро. Відео 18+

4.2т
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У Києві в метро пасажири зловили і побили чоловіка, який вкрав особисті речі у одного з пасажирів.

Момент побиття потрапив на відео. Ролик з'явився у спільноті Київ Оперативний (щоб подивитися, доскрольте докінця). Так пасажир метро звинуватив чоловіка в крадіжці особистих речей.

Пізніше кілька людей витягли його з вагона і утримували на землі до прибуття поліції. Один з пасажирів, ймовірно, який став жертвою кишенькового злодія, накинувся на нього і почав бити кулаками по голові.

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Також він бив чоловіка головою об плитку. Інцидент стався в присутності поліцейських, які утримували підозрюваного.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві на Куренівському (блошиний) ринку на Петропавлівській площі конфлікт між продавцем і злодійкою переріс в масову бійку.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
зачем бить-то сразу? сначала спросите у него, может он герой Майдана или АТО!
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Недемократично в Киеве , люди злые особенно мужского пола
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