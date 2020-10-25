У Києві грабіжник із пістолетом напав на жінку

У Солом'янському районі Києва відбувся розбійний напад. Злочинець із короткоствольною зброєю пограбував жінку.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, це трапилося вранці 24 жовтня на вул. Солом'янській.

Пограбування трапилося в районі будинку №14 на вулиці Солом'янській у Києві. Google Maps

"Близько пів на сьому ранку до 47-річної жінки на вулиці підскочив чоловік і, погрожуючи пістолетом, зажадав віддати гроші й коштовності", – розповів співрозмовник OBOZREVATEL.

За його інформацією, грабіжник забрав у жертви золоті прикраси, сумку з речами й документами, а також близько шести тисяч гривень.

У разі затримання злочинцю загрожує до семи років позбавлення волі.

Розбійний напад відбувся рано-вранці на вул. Солом'янській. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі столиці 24 жовтня жорстоко вбили жінку. За новою інформацією, вона добровільно пішла за ймовірним убивцею.

Також ми розповідали, що в Києві щодня відбувається кілька нападів із метою пограбування. Злочинці виривають у жінок сумки та телефони, а чоловіків б'ють по голові й забирають гроші.