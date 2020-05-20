У Києві оштрафували клуби і закрили ринок через порушення карантину

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці за недотримання санітарних норм закрили ринок "Десна", а також оштрафували три нічних клуби, що, попри заборону, працювали минулими вихідними.

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Про це він заявив під час онлайн пресконференції. Він наголосив, що відкриття закладів – це, перш за все, дотримання правил і відповідальність керівників за безпеку персоналу та відвідувачів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Наприклад, в столиці вже відкрилися 37 ринків, для яких прописаний чіткий регламент роботи. Один з них, ринок "Десна", Держпродспоживслужба вже закрила за недотримання санітарних норм і регламентів", –повідомив мер.

Він зауважив, що дотримання норм у столиці контролюють групи з представників Держпродспоживслужби, муніципальної варти, районної влади та працівників КП "Київблагоустрій". Вони перевіряють роботу ринків, закладів громадського харчування. Та інших підприємств, що вже розпочали працювати. І, в разі виявлення порушень, на місце викликають наряд поліції і складають адмінпрокол. Протиепідемічні групи вже перевірили 198 об'єктів. А правоохоронці склали 46 протоколів щодо порушників.

"За моїм зверненням поліція перевірила нічні клуби і оштрафувала керівників трьох таких розважальних закладів, які місто не дозволяло відкривати, а вони минулими вихідними працювали. Хочу наголосити: якщо, із запровадженням послаблень, люди нехтуватимуть правилами, – нас очікує сплеск вірусу. Я нікого не лякаю. Але, наприклад, у Чехії, через тиждень після відкриття торгових центрів, великих магазинів, перукарень і салонів зафіксували великий сплеск захворювання. Тому закликаю всіх відповідально ставитися до свого здоров'я і дотримуватися елементарних правил!", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за 19 травня кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшилася на 51. Загалом у столиці 2410 підтверджених випадків зараження COVID-19 і 54 – летальних.

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