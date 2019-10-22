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22 жовтня • оновлено в 11:46
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У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

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У Києві викрили нахабну схему шахрайства з обміном валют. Аферисти намагалися виманити у чоловіка 15 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі в Києві на сторінці в Facebook. Шахраї намагалися підсунути жертвам фальшиві гроші. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, в ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку зупинили автомобіль таксі, в салоні якого знаходився 22-річний пасажир.

"Під час огляду легковика в багажному відділенні правоохоронці виявили спортивну сумку, в якій знаходилися пачки паперових банкнот, ззовні схожих на гривні", – повідомили в поліції.

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Так звані ляльки були розсортовані за номіналами, склеєні банківської стрічкою з відбитком печатки та додатково стягнені пластиковою стяжкою.

"Молодик повідомив, що його нібито попросили забрати цю сумку з однієї адреси і привезти на іншу. Тому ми вирішили перевірити адресу, до якої він прямував", – повідомив начальник управління поліції.

Квартира виявилася знімною, співробітники поліції виявили і вилучили кілька мобільних телефонів, а також два ящика сувенірних купюр різних номіналом, апарат для вакуумної упаковки, пластикові стяжки, банківські стрічки і печатки.

Шахраєм виявився 29-річний чоловік, йому оголосили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

ФБ Нацполіціі

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

ФБ Нацполіціі

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

ФБ Нацполіціі

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

ФБ Нацполіціі

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

ФБ Нацполіціі

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

У Києві організували зухвалу схему з обміном валют

ФБ Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали нахабного шахрая, який орудував в магазинах.

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Теми
Обмін валют Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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