У Києві опечатали техніку піщаних нелегалів депутата Київради Паладія

У Голосіївському районі Києва 27 серпня працівники водної поліції опечатали техніку депутата Київської міської ради Сергія Паладія, яка використовувалася для незаконного видобутку піску.

Як повідомляє "СтопКор", правоохоронці прибули за викликом активістів ГО "Стоп корупції", які здійснювали моніторинг піщаних нелегалів у Києві.

"Поліцейські опечатали техніку Паладія – екскаватор та плавучий кран КПЛ-1", – розповів правозахисник Роман Литвин.

Було опечатано екскаватор та плавучий кран Фото: СтопКор

Нагадаємо, напередодні у Голосіївському районі столиці активісти зафіксували, що екскаватори Паладія захопили беріг Дніпра, засипали частково Дніпро і здійснюють перевалку. Пісок йшов на продаж заводу залізобетонних конструкцій ім. Ковальської.

Техніку використовували для незаконного видобутку піску Фото: СтопКор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві КП "Київблогоустрою" вдалося демонтувати незаконний паркан, який був встановлений на місці незаконного видобутку піску. Таким чином місто повернуло собі 17 гектарів землі біля Дніпра.

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