У Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки: що це означає

У понеділок, 4 листопада, в Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с. У зв’язку з цим синоптики оголосили перший ("жовтий") рівень небезпеки, який триватиме у столиці упродовж дня.

Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі. Водночас додають: погода буде хмарною і з опадами, удень очікується +15… +17 градусів.

У Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки kyiv.depo.ua

Зі свого боку в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА киян і гостей міста закликали бути обережними й нагадали основні правила поведінки під час сильного вітру:

щільно закрити всі вікна , прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів , ліній електропередачі, дерев (особливо тополь), не паркувати поряд із ними автотранспорт;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні чи природному укритті.

Погода в Києві 4 листопада Укргідромецентр

Крім цього, у разі падіння дерев або гілок, травмування людей тощо рекомендується негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у листопаді погода взяла курс на потепління у найближчі дні аж до +21 градуса. Водночас, за даними Укргідромецентру, майже по всій країні будуть опади. Рятувальники також інформують, що очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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