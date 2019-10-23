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23 жовтня • оновлено в 20:52
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У Києві оголосили в розшук педофіла: подробиці і фоторобот

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У Києві розслідують обставини скоєння сексуальних злочинів стосовно двох малолітніх.

Як повідомили в пресслужбі поліції, в Подільському районі в під'їзді будинку невідомий чіплвся до 10-річної дівчинки і торкався її тіла. Дитині вдалося вирватися з рук зловмисника, який після цього зник.

"За словами заявниці, незнайомець – худорлявої тілобудови зростом приблизно 150 см з коротким темним волоссям та навушниками на голові, був одягнутий у темно-синю кофту з капюшоном, темно-сині джинси, білі кросівки. Особлива прикмета – не вимовляє літеру "р", – йдеться у повідомленні.

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"Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про зазначені події, прохання звернутися в найближчий відділ поліції або зателефонувати по спецлінії 102", – звернулися правоохоронці.

Фоторобот підозрюваного

Фоторобот підозрюваного

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Києвом викрали немовля. З'ясувалося, що на такий злочин пішла жінка, яка раніше воювала на Донбасі.

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Україна Київ
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