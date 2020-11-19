У Києві очікується вітряна погода, завтра – дощ

У четвер, 19 листопада, в Києві очікується суха і вітряна погода, температура повітря вдень складе +2, +3 градуси.

За даними метеорологічного сайту Accuweather, 20 листопада прогнозується дощ з переходом в мокрий сніг, +3 градуси вдень і -2 градуси вночі.

В цілому синоптичну ситуацію в Україні визначить антициклон Thodo, написала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. При цьому погода не буде дуже комфортною.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в період з 20 грудня може бути аномально тепла погода, яку називають "зимовим бабиним літом". Однак в останні дні 2020 все-таки очікуються невеликі морози і опади у вигляді снігу.