У Києві обмежать швидкість на дорогах до 50 км/год. Список вулиць

Юрій Сергієнко Кияни 23:39, 31.10.2020

У Києві на семи ділянках вулиць на п'ять місяців знизять максимально дозволену швидкість з 80 до 50 км/год.

Обмеження діятимуть з 1 листопада 2020 року по 1 квітня 2021 року, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"З 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що таке рішення було ухвалене з метою зменшити ризики втрати управління автомобілем на слизькій дорозі.

Йдеться про такі ділянки:

  • проспект Шухевича (від Північного моста до вулиці О. Бальзака),

  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вулиці Електриків),

  • Наддніпрянське шосе,

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе),

  • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного)

  • вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Миколи Грінченка до Південного мосту),

  • проспект М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2018 року в українських населених пунктах було введено обмеження максимальної швидкості до 50 км/год.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Венеційська комісія розкритикувала законопроект Зеленського про КС

Помер зірка "Джеймса Бонда" Шон Коннері

Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

Вірменія попросила в Путіна захисту в Карабасі: у Росії відповіли

У Росії прогримів вибух у лікарні з інфікованими COVID-19, ЗМІ повідомили про жертв. Фото і відео