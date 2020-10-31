У Києві обмежать швидкість на дорогах до 50 км/год. Список вулиць
У Києві на семи ділянках вулиць на п'ять місяців знизять максимально дозволену швидкість з 80 до 50 км/год.
Обмеження діятимуть з 1 листопада 2020 року по 1 квітня 2021 року, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.
"З 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року", – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що таке рішення було ухвалене з метою зменшити ризики втрати управління автомобілем на слизькій дорозі.
Йдеться про такі ділянки:
проспект Шухевича (від Північного моста до вулиці О. Бальзака),
вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вулиці Електриків),
Наддніпрянське шосе,
Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе),
Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного)
вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Миколи Грінченка до Південного мосту),
проспект М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2018 року в українських населених пунктах було введено обмеження максимальної швидкості до 50 км/год.