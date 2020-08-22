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У Києві обмежать рух на День Незалежності: список вулиць

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Кияни
2,1 т.
У Києві обмежать рух на День Незалежності: список вулиць

Обмеження на дорогах діятимуть з 16.00 23 серпня.

Національна поліція України повідомила про перекриття дорожнього руху у Києві у зв'язку з проведенням масових заходів у День Незалежності України 24 серпня.

Як зазначено в Telegram-каналі НПУ, зокрема, рух автомобілів буде перекрито з 16:00 23 червня до завершення заходів 24 серпня:

  • вулиця Трьохсвятительська;

  • вулиця Володимирська;

  • вулиця Михайлівська;

  • вулиця Мала Житомирська;

  • проїзд Володимирський (синім позначено відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня);

Рух автомобілів буде обмежено (при проведенні заходів):

  • вулиця Володимирська;

  • вулиця Велика Житомирська;

  • вулиця Десятинна;

  • вулиця Мала Житомирська;

  • провулок Рильський.

У Києві обмежать рух на День Незалежності: список вулиць

У Києві обмежать рух на День Незалежності: список вулиць Національна поліція України / Telegram

Нагадаємо, на День Незалежності України, 24 серпня, у Києві запланована Хода ветеранів. Також цього дня планується провести загальнодержавну хвилину мовчання. Біля Михайлівського Золотоверхого собору у столиці відбудеться панахида в пам'ять про загиблих захисників за участю родичів, одночасно подібні заходи пройдуть у містах та селах України.

Читайте також на OBOZREVATEL, повний розклад заходів святкування Дня незалежності в столиці України Києві.

У Києві обмежать рух на День Незалежності: список вулиць

У Києві обмежать рух на День Незалежності: список вулиць Національна поліція України / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні військовослужбовці, ветерани АТО, учасники Революції Гідності та інші категорії громадян зможуть отримати виплати на честь Дня Незалежності.

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УкраїнаКиївДень НезалежностіНаціональна поліція України
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