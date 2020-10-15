У Києві обірвався ліфт із медиками й 10-річною дівчинкою

У Дніпровському районі Києва обірвався ліфт із медпрацівниками, які приїхали на терміновий виклик.

Як повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва у Facebook, інцидент трапився ввечері в середу, 14 жовтня.

Медики поспішали до жінки, яка непритомніла, хрипіла, а з її рота витікала піна. За адресою їх зустріла мати хворої й 10-річна дочка.

"Усі разом сіли в ліфт і почали підніматися на 8-й поверх. Раптом ліфт, діставшись до 5-го поверху, почав стрімко падати вниз. На щастя, на 2-му поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився", – йдеться в повідомленні.

На виклик вирушила інша бригада медиків, а рятувальники в цей час через невелику щілину звільнили всіх, хто був у ліфті. У результаті ніхто не постраждав.

Як писав OBOZREVATEL, лікар порадив не користуватися ліфтом через COVID-19, а віддати перевагу сходам, оскільки в маленькому закритому приміщенні зазвичай немає вентиляції й може зберігатися коронавірус.