У Києві обірвався аварійний ліфт із людиною. Відео

Вікторія Довгань Кияни 08:08, 22.10.2020 Оновлено: 08:50, 22.10.2020

У місті Києві на вулиці Митрополита Шептицького, 24В (Дніпровський район) обірвався трос ліфту, що призвело до його падіння.

Як повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний", на час НП всередині ліфту перебувала людина. На щастя, після поломки вчасно спрацювали екстрені гальмівні колодки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами місцевих мешканців, вони вже давно просили замінити ліфт, оскільки він був в аварійному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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