У Києві нетверезий водій стріляв по свідкам ДТП

У Києві водій влаштував аварію і, ймовірно, стріляв по її свідкам.

Про це повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Telegram. Відзначається, що інцидент трапився у суботу, 12 грудня, на проспекті Леся Курбаса (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як сказано у повідомленні, автомобіль Volkswagen на великій швидкості врізався у припаркований ГАЗель. Винуватець аварії, як відзначають автори публікації, був у нетверезому стані і почав тікати в місця події.

У момент ДТП постраждала жінка – їй довелося скористатися допомогою лікарів швидкої допомоги.

"Тим часом, за алко-водієм починають бігти небайдужі громадяни, але через кілька десятків метрів чують звук пострілів, що виходить від того, хто тікає, і припиняють переслідування", – сказано у повідомленні.

Автори додали, що правоохоронці продовжують пошуки винуватця аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах в середу, 9 грудня, відбулося ДТП з машиною швидкої допомоги, внаслідок якого травми отримала фельдшерка.