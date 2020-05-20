У Києві не відкриють дитячі садки у травні: Кличко озвучив нові терміни

У Києві дитячі садки не відновлюватимуть роботу з 25 травня в межах послаблення карантину. Столиці потрібно 10-14 днів для того, щоб належно підготувати такі заклади.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 20 травня, який транслювали на його сторінці у Youtube. За словами очільника міста, влада розуміє, що з послабленням карантину підприємства й заклади почали повертати працівників на роботу, тому відкриття дитсадків є конче потрібним для багатьох (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Міська влада затвердила регламент підготовки садків та шкіл для відкриття після карантину. Ми користувалися рекомендаціями наших колег із Китаю, Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих закладах. Регламент передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм", – сказав він.

У Києві не відкриють дитячі садки у травні. Ілюстрація

"З моменту, коли уряд дозволить розпочати процес відкриття закладів освіти (З 25 травня. – Ред.), нам потрібно буде приблизно два тижні, щоб ретельно підготувати школи (для випускних класів) та садки до відновлення роботи. Відкриття буде можливим не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду", – наголосив Кличко.

За його словами, наразі головне завдання міста – створити безпечні умови для дітей. Він зазначив, що в закладах освіти вже виконали частину необхідних заходів для відновлення роботи.

Мер столиці додав, що, зокрема, розпочалась перевірка працівників щодо можливого захворювання на коронавірус, інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у разі виявлення інфікованих, закупівля освітніми закладами мийних засобів, дезінфекторів тощо.

"Дуже важливо: батьки теж повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій працюватимуть садки та школи. І надавати правдиву інформацію про стан здоров'я своїх дітей та інших членів родини. Садки не повинні стати новими осередками захворювання!" – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня, однак послабив заборони, які діяли до 22 травня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, також йдеться про відновлення роботи дитячих садків і метрополітену з 25 травня, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація.