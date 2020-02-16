У Києві напали на відому журналістку: подробиці та фото жертви

У Дніпровському районі Києва 15 лютого невідомий чоловік напав на журналістку Анну Калюжну.

Про це дівчина повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що інцидент трапився за 300 метрів від її будинку в районі ЖК "Київська Венеція" близько 23:30.

"Якийсь чоловік схопив за обличчя і спробував заткнути рот", – написала журналістка.

За її словами, це трапилося в ту мить, коли вона розмовляла по телефону, а за 200 метрів від неї були люди. Після нападу дівчина закричала і побігла у бік перехожих.

У Києві напали на журналістку Анну Калюжну Колаж

Анна Калюжна facebook.com/AnZhulak

"Він не став відразу тікати. Але коли на допомогу прийшов чоловік, який ішов поруч, відбіг до місця, де в нього лежав велосипед, і втік на ньому", – повідомила постраждала.

Калюжна показала фото заяви у правоохоронні органи і зазначила, що шукає свідків того, що трапилося.

Анна Калюжна facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжна facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжна facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжна facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжна facebook.com/AnZhulak

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловік замовив вбивство колишньої дружини. Працівники СБУ запобігли злочину, замовника затримано.

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