У Києві напали на відому журналістку: подробиці та фото жертви

У Дніпровському районі Києва 15 лютого невідомий чоловік напав на журналістку Анну Калюжну.
Про це дівчина повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що інцидент трапився за 300 метрів від її будинку в районі ЖК "Київська Венеція" близько 23:30.
"Якийсь чоловік схопив за обличчя і спробував заткнути рот", – написала журналістка.
За її словами, це трапилося в ту мить, коли вона розмовляла по телефону, а за 200 метрів від неї були люди. Після нападу дівчина закричала і побігла у бік перехожих.
У Києві напали на журналістку Анну Калюжну
Колаж
Анна Калюжна
facebook.com/AnZhulak
"Він не став відразу тікати. Але коли на допомогу прийшов чоловік, який ішов поруч, відбіг до місця, де в нього лежав велосипед, і втік на ньому", – повідомила постраждала.
Калюжна показала фото заяви у правоохоронні органи і зазначила, що шукає свідків того, що трапилося.
Анна Калюжна
facebook.com/AnZhulak
Анна Калюжна
facebook.com/AnZhulak
Анна Калюжна
facebook.com/AnZhulak
Анна Калюжна
facebook.com/AnZhulak
Анна Калюжна
facebook.com/AnZhulak
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловік замовив вбивство колишньої дружини. Працівники СБУ запобігли злочину, замовника затримано.
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