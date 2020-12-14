У Києві на журналістку напав чоловік і відразу ж поплатився

У Києві на Видубичах чоловік накинувся на журналістку Kiev.Live під час зйомки сюжету.

Вона питала у продавців у кіосках, як район бореться з ожеледицею, чи посипають територію піском (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У цей момент на оператора і журналістку накинувся невідомий і хотів відігнати їх, але відразу ж впав прямо в калюжу.

"Ось ми бачимо, як це працює, лід не посипали піском і сіллю і ось чоловік, який на нас намагався зараз напасти, сам же впав на своїх помилках", – сказала дівчина на камеру.

Коли чоловікові вдалося встати, він не вгамувався і продовжив атакувати знімальну групу.

Пізніше у пресслужбі поліції Києва повідомили, що за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів розпочато кримінальне провадження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві травматологічне відділення Клінічної лікарні швидкої допомоги було заповнене людьми, які постраждали через ожеледицю.

Машини швидкої допомоги стояли в черзі біля входу, а в приймальне відділення постійно підвозили нових пацієнтів із травмами різного ступеня тяжкості. Переважно кияни зверталися до лікарів із переломами кінцівок.